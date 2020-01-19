Митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду

Крещенская вода имеет благодать Иордана - той самой иорданской воды, в которой крестился Господь, и этой водой каждый день подкрепляют себя православные, когда пьют эту воду натощак.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) после освящения вод Днепра.

«Сегодня особый день в нашем календаре - праздник Крещения Господня. Это означает, что каждый православный человек приходит в храм Божий, чтобы принять участие и в совершении Евхаристии, и в чине Великого освящения воды. Этот чин совершается всего дважды в году: накануне Богоявления и сегодня.

Через освящение воды в храме, на водоемах, освящается все водное естество. При освящении, как мы слышали в сегодняшнем чинопоследовании, дается благодать Иордана. Это означает, что любая река, любой водоем в этот день становятся Иорданом - по благодати Божией. Силою Духа Божия, эта вода получает ту живодательную силу, которая необходима нашей природе», - рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ объяснил, как правильно пить крещенскую воду.

«Каждый человек берет святую воду, испивает, если есть болезнь - помазывается. Сегодня эту воду можно пить весь день. В нашей православной традиции святую крещенскую воду пить натощак - мы подкрепляем себя на день благодатью от реки Иордан. Я всех поздравляю! Пусть Господь всех благословляет!», - сказал владыка Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин великого освящения воды в Оболонском районе, возле Свято-Покровского собора.

Также во время освящения молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), епископы, духовенство Киева и сотни верующих.

По традиции после освящения вод Митрополит Онуфрий окропил присутствующих святой водой и благословил желающих окунуться в освященные воды Днепра.