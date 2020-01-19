Появилось видео освящения вод Днепра на Крещение, сделанное с высоты птичьего полета

В сети появилось видео, как Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий после литургии в Киево-Печерской Лавре отправился освящать Днепр.

Как сообщает Страна.юа, видеозапись опубликована на странице «Официальный канал Центра информации УПЦ» на YouTube.

«В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы. Вместе с ним был управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, тысячи верующих киевлян и гостей города», - говорится в сообщении.

Уточняется, что после освящения вод Днепра Митрополит Онуфрий благословил всех желающих, которые решили окунуться в воду.