Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и испил святую агиасму прямо из реки

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Путин за сутки сменил премьера
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Путин решил, кто станет следующим премьером
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Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности
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17:56
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к ядерному соглашению
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17:19
"Президент" Абхазии Хаджимба сложил полномочия
- 13:50
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Триггеры по ВВП-варрантам не наступили – Минфин Украины
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Гончарук обыграл фразу о том, что он "профан" в экономике
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«Нафтогаз»: налоги с 2,9 миллиарда долларов от Газпрома выплатим в первом квартале года
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Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников
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Правительство расширило перечень энергетических предприятий, запрещенных к приватизации
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В Киеве - прорыв трубы: подтопило Ocean Plaza, под асфальт "ушла" маршрутка
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В житомирском Музее космонавтики запустили звездолет "Эней"
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10:08
В США представили водяной электровелосипед
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В пассажирском поезде “Харьков-Херсон” загорелся тепловоз
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Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко
- 09:07
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15:09
CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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09:08
В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек
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09:14
В столице впервые прошел Новогодний парад
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09:08
В Киеве открыли главную елку страны
- 15:09