Украина повторно обратилась к шести странам для расследования авиакатастрофы в Иране

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что просьба была отправлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 года в Лондоне во время встречи Министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.

"В четверг, 16 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в совместной следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

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