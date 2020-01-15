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В РПЦ считают, что действия Фанара по Македонии – удар в спину Сербской Церкви

15.01.2020 / 11:27
В РПЦ считают, что действия Фанара по Македонии – удар в спину Сербской Церкви
Легойда / diaconia.ru Источник: Телеграм
Спикер РПЦ пишет, что Константинопольский патриарх, «видимо, решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх»

Намерение Фанара предоставить Томос непризнанной Македонской Церкви является ударом в спину Сербской Православной Церкви.

Об этом написал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале, прокомментировав высказанное Патриархом Варфоломеем намерение решить вопрос автокефалии неканонической Македонской Церкви.

Говоря о планах Фанара поддержать и принять процедуру апелляции непризнанной Македонской Православной Церкви, таким образом, легализовав очередной раскол, спикер РПЦ пишет, что Константинопольский патриарх, «видимо, решил поставить на поток обслуживание политических элит, использующих религию в своих играх».

«По сути, это ни что иное, как удар в спину Сербской Православной Церкви, которая и так находится под угрозой гонений в Черногории. У вас еще нет Томоса? Тогда мы идем к вам...», – написал Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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