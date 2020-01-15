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Православная Церковь в Америке поддержала Черногорскую митрополию Сербской Православной Церкви

15.01.2020 / 11:41
Православная Церковь в Америке поддержала Черногорскую митрополию Сербской Православной Церкви
oca.org Источник: oca.org
Митрополит Тихон отметил, что не приемлет законы, «ограничивающие свободу вероисповедания черногорских граждан, желающих сохранить единство нашей Единой, Святой, Кафолической и Апостольской Церкви»

Предстоятель Православной Церкви в Америке заявил, что не признает ни Черногорскую Православную Церковь, ни ее духовенство.

Предстоятель Православной Церкви в Америке Блаженнейший Митрополит Тихон в письме Патриарху Сербскому Иринею высказал слова поддержки в адрес Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, сообщается на официальном сайте Православной Церкви в Америке.

В частности, Митрополит Тихон сказал, что «мы хотим ясно дать понять Вам и Вашей любимой пастве, что Православная Церковь в Америке молится, поддерживает и пребывает в общении с Черногорской митрополией Сербской Православной Церкви».

Митрополит Тихон также отметил, что не приемлет законы, «ограничивающие свободу вероисповедания черногорских граждан, желающих сохранить единство нашей Единой, Святой, Кафолической и Апостольской Церкви».

Владыка сказал, что «против всех или любых действий правительства, провоцирующих конфронтацию и насилие в отношении верующих и конфискацию их религиозной собственности».

Он отметил также, что «наша молитва за всех жителей Черногории состоит в том, чтобы они оставили всякий насильственный националистический экстремизм и прибегли к распростертым объятиям Святой Христовой Церкви, найдя свою истинную идентификацию в лице Иисуса Христа».

Источник: Inpress.ua
православие, Православная Церковь в Америке
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