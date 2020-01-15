Завхозу Одесского колледжа, где случился пожар, сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно: "Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) заведующей хозяйством государственного высшего учебного заведения в Одессе."

По информации следствия, именно из-за ненадлежащего выполнения завхозом своих обязанностей по пожарной безопасности и произошла трагедия.

По информации прокуратуры, в 2014 году сотрудники ДСНС в области составили акты о грубых нарушениях правил пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

По мнению следствия, заведующая хозяйством не приняла меры, чтобы устранить нарушения. Кроме этого, подозреваемая не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день пожара.

Хотя нарушения не были устранены, как сообщает прокуратура, указанное лицо, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним: 9 декабря директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где при пожаре погибли 16 человек, выдвинули подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности.

Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.

Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

Согласно заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

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