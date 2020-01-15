Войти | Зарегистрироваться
14:40

среда,
15 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Окуевой

15.01.2020 / 13:19
Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве общественной активистки, участницы АТО Амины Окуевой.

Соответствующее решение суд вынес во вторник, 14 января.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Редькина Игоря сроком на 60 суток. То есть до 11.03.2020 года. Для содержания под стражей подозреваемый Редькин подлежит направлению в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор" Министерства юстиции Украины", - объявила судья.

Подозреваемый - 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск Республики Дагестан.

Как сообщалось, 12 января правоохранители заявили о задержании подозреваемого в организации убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал фото задержанного. По предварительной информации, именно он стрелял по автомобилю Осмаева и Окуевой. Кроме того, Аваков заявил, что ДНК задержанного совпадает с ДНК на оружии, оставленном на месте преступления.

По данным правоохранителей, задержанный является членом преступной группировки, подозреваемой в ряде заказных убийств, в том числе и Окуевой. Всего в преступную группу входило семеро человек, некоторых из них задержали в сентябре 2019 года.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Адамом Осмаевым. От огнестрельных ранений Окуева погибла, мужчина попал с ранениями в больницу.

Источник

арест, суд, Амина Окуева, Убийство, Игорь Редькин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.