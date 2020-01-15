Суд арестовал подозреваемого в убийстве Окуевой

Соответствующее решение суд вынес во вторник, 14 января.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Редькина Игоря сроком на 60 суток. То есть до 11.03.2020 года. Для содержания под стражей подозреваемый Редькин подлежит направлению в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор" Министерства юстиции Украины", - объявила судья.

Подозреваемый - 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск Республики Дагестан.

Как сообщалось, 12 января правоохранители заявили о задержании подозреваемого в организации убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал фото задержанного. По предварительной информации, именно он стрелял по автомобилю Осмаева и Окуевой. Кроме того, Аваков заявил, что ДНК задержанного совпадает с ДНК на оружии, оставленном на месте преступления.

По данным правоохранителей, задержанный является членом преступной группировки, подозреваемой в ряде заказных убийств, в том числе и Окуевой. Всего в преступную группу входило семеро человек, некоторых из них задержали в сентябре 2019 года.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Адамом Осмаевым. От огнестрельных ранений Окуева погибла, мужчина попал с ранениями в больницу.

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