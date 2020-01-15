В Херсоне состоялась выставка, посвященная известному православному миссионеру митрополиту Антонию Сурожскому

Жителям Херсона была представлена экспозиция «Жизнь для меня - Христос» о жизни и проповеди митрополита Сурожского Антония (Блума), побывавшая в разных странах мира.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине».

«Основная идея экспозиции - представить жизненный путь митрополита Антония как историю поворотных встреч, будь то встреча с самим Христом или с раненым пленным солдатом в период работы в военном госпитале», - сообщили в источнике.

25 информационных стендов, объединённых в шесть тематических разделов (соответственно вехам жизненного пути владыки Антония «Встреча», «Призвание», «Община», «Церковь», «Мир», «Новая жизнь») разместились в Крестовоздвиженском храме (8 января), затем — в торговом центре «Фабрика» (9 января) и в Херсонском областном краеведческом музее (10 и 11 января).

За эти дни автор концепции выставки, преподаватель Харьковского национального университета, доктор философских наук Александр Филоненко и его помощники провели семь экскурсий.

Александр Филоненко был лично знаком с митрополитом Антонием и в ходе экскурсий рассказывал посетителям об удивительной жизни владыки, его святительском служении и проповеднических трудах.

«Встреча - всегда радость, всякая встреча от Бога, потому что всякая встреча - это мгновение, когда люди оказываются лицом к лицу иногда на очень короткое мгновение, а вместе с тем и навсегда, ибо, раз встретившись сердцем, верой, любовью, общей надеждой, под сенью общего креста, под сиянием общего грядущего победного воскресения, уже расстаться нельзя, расстояния земли людей не разлучают», - этими словами владыки Антония руководствовались авторы выставки.

Как сообщили в источнике, «экспозиция не столько рассказывает хронологию жизни видного иерарха, сколько раскрывает подробности становления христианина и монаха, показывает его самобытный стиль и подход к проповеди, знакомит посетителей с мыслями митрополита Антония об отношениях человека с Богом, о Церкви, о встречи с Вечностью».

Организаторы отметили, что впервые выставка «Жизнь для меня - Христос» была представлена в рамках христианского фестиваля, который проходил в итальянском городе Римини в августе 2015-го. На её создание ушло около года, авторы выставки - миссионеры-единомышленники из Украины, Беларуси, Италии и России.