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Епископ Сербской Церкви заявил, что Президент Черногории принял антицерковный закон в личных интересах

09.01.2020 / 16:22
Епископ Сербской Церкви заявил, что Президент Черногории принял антицерковный закон в личных интересах
TV HRAM Источник: kurir.rs
Епископ Григорий отмечает, что страх эскалации насилия очень велик, и потому «мы все молимся, чтобы этого не произошло»

Представитель Сербской Православной Церкви епископ Франкфуртский и всея Германии Григорий заявил, что Президент Черногории принял антицерковный закон в личных интересах, чтобы намеренно симулировать «нападение сербов на черногорскую идентичность».

Об этом он сказал в интервью изданию «Deutsche Welle», сообщает сайт «Kurir».

«Это попытка Джукановича [Президента Черногории – ред.] совершить инцидент, потому что только это может спасти его. Все знают, что он всем правит, государство – это его частное государство, у него вся власть в его руках», – заявил епископ.

По словам иерарха, никто не верит в заботу президента о черногорской идентичности: «Люди видят, что очень маленькая группа вокруг него становится богатой. У обычных людей больше нет терпения на установление верховенства закона».

Именно поэтому, считает епископ Григорий, Джуканович сознательно спровоцировал кризис из-за религии.

«Это единственное, что могло вызвать конфликты между сербами и черногорцами в Черногории. Я думаю, что целью было спровоцировать конфликты на этом тонком религиозном уровне, провоцировать эмоции, ссориться, сражаться, а потом оказаться миротворцем и единственным выходом для страны», – подчеркнул представитель СПЦ.

Кроме того, по его мнению, существует еще одна причина для принятия антицерковного закона.

«Черногорско-Приморской митрополии принадлежит один миллион квадратов на пляже Булярица возле Будвы. Там можно построить еще один город. Говорят, что это одна из главных причин закона – для последующей продажи некоторым партнерам. Ходят разговоры об арабских инвесторах. Многие говорят об этом. Этот закон просто воровство», – заявил иерарх.

Он также подчеркивает, что Сербская Православная Церковь в Черногории действует исключительно как религиозный институт.

«Существует четкая позиция: показать, что это живая Церковь, и показать, что в ней проживает наибольшее количество людей в Черногории. Сейчас есть насилие, с которым мы можем бороться только миром», - сказал он.

Вместе с тем, епископ Григорий отмечает, что страх эскалации насилия очень велик, и потому «мы все молимся, чтобы этого не произошло».

Источник: Inpress.ua
православие, Сербия
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