Сербия и Венгрия достроили газопровод, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу

В будущем это позволит начать с 1 октября текущего поставки газа из "Турецкого потока" в страны Центральной Европы.

Об этом сообщает боснийское издание Klix.

По его данным, сербская и венгерская компании сварили "золотой" стык газопровода на границе двух стран. С завтрашнего дня Венгрия будет арендовать мощности, а Сербия станет важной транзитной страной для Центральной Европы.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября 2021 года.

Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович заявил, что таким образом был "положен конец многолетней большой сделке, с помощью которой Сербия окончательно решила вопрос поставок газа с другого направления, и не только через Украину".

В свою очередь глава правления венгерской компании FGSZ Ференц Сабольч отметил, что когда соединяются две трубы на границе двух стран, это называется "золотым соединением".

"Это означает, что мы увидели реализацию этого проекта и скоро начнется подача газа", - добавил он.

Напомним, газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет по дну Черного моря в Турцию и далее на юг Европы. Трубопровод был запущен в начале 2020 года. Первоначально голубое топливо по нему получали Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния.

С начала 2021 года газ по новому маршруту стали получать Сербия, Босния и Герцеговина. Позднее голубое топливо из "Турецкого потока" через Сербию должно дойти до Венгрии и Австрии.

Отметим, ранее глава Министерства финансов Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет требовать продление договоренности относительно газового транзита между Украиной и Россией.

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