Достроили трубу, по которой Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины

Об этом сообщают "Интерфакс-Украина" и "Европейская правда" со ссылкой на Национальное телевидение Сербии

В Сербии сообщили о сварке "золотого" стыка газопровода на границе с Венгрией.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". В прошлом году Болгария и Греция почти весь газ получали именно по новому маршруту через "Турецкий поток", а не через Украину.

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния.

С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.

Планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023 года, так как венгерские газовики и чиновники опасались санкций США.

Госдепартамент США 15 июля 2020 года выпустил новое разъяснение к разделу 232 закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты.

Разъяснение распространило возможность применения санкций к лицам, осуществляющим инвестиции (либо предоставляющим товары или услуги), напрямую и в значительной степени способствующие строительству газопровода "Северный поток 2" и второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.

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