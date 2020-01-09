Украэрорух: другие страны до 8 января не предостерегали перевозчиков от полетов в Иран и Ирак

Об этом говорится на странице Государственного предприятия обслуживания воздушного пространства Украины "Украэрорух" в Facebook.

"Авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе. Это подтверждает табло отправления рейсов из аэропорта Тегеран в страны Европы, Ближнего Востока, которое свидетельствует о выполнении рейсов в ночное время таких авиакомпаний, как Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal", - говорится в сообщении.

В "Украэрорухе" также обратили внимание на то, что по состоянию на 15:00 по киевскому времени 8 января 2020 года запрет для международной гражданской авиации на использование воздушного пространства Ирана от компетентных органов этой страны не введен. Это подтверждают официальные публикации аэронавигационной информации Ирана.

"Закрытие или ограничение использования воздушного пространства той или иной страны - компетенция государства, под суверенитетом которого находится это воздушное пространство.

В то же время Федеральная авиационная администрация CША (FАА) сегодня около 00:00 по UTC выдала сообщение о запрете использования воздушного пространства в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского залива. Администрация запретила гражданским воздушным судам США выполнять полеты в этом пространстве. Этот запрет касается всех американских перевозчиков и эксплуатантов воздушных судов, имеющих регистрацию США", - отметили в госпредприятии.

Напомним, решением Госавиаслужбы Украины запрещены полеты украинским авиакомпаниям в воздушном пространстве Ирана и Ирака с 00:00 9.01.2020 года - до выяснения причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ, выполнявшего рейс PS 752.

Авиационные власти стран мира уже пересматривают рекомендации в отношении полетов национальных перевозчиков в Иран, Ирак, страны Персидского и Оманского залива. Авиакомпании многих стран мира отменяют полеты над Ираном и Ираком.

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