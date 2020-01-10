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Иранский военный обещает новые удары

10.01.2020 / 13:12
Ракетный удар Ирана по иракским базам являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.

Об этом сообщает в четверг, 9 января, телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амирали Хаджизаде.

"По информации иранского государственного телевидения, Хаджизаде сказал, что (ракетные удары — ред.) были началом серии атак во всем регионе", - передает телеканал.

Он подчеркнул, что ракетные удары по базам, где находился американский военный персонал, преследовали цель не уничтожение военнослужащих США, а нанесение ущерба "американской военной машине".

В то же время, по словам Хаджизаде, должным ответом Тегерана на убийство США командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани станет изгнание американских сил из региона.

Также Хаджизаде заверил, что у Тегерана на вооружении стоят сотни ракет, а во время ракетной атаки в ночь на минувшую среду иранские военные прибегли к "кибератакам, чтобы вывести из строя навигационные системы самолетов и беспилотников США".

Ранее бригадный генерал КСИР Абдолла Араги также обещал, что США за убийство Сулеймани ожидает еще большая месть.

Как сообщалось, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Министр обороны США Марк Эспер накануне сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники, утверждал шеф Пентагона.

Со своей стороны председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли сообщил, что потерь среди личного состава удалось избежать благодаря подготовленности к обороне и эффективности американской системы раннего предупреждения.

Источник

Ирак, Иран, удар, Амирали Хаджизаде
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