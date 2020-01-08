Митрополит Онуфрий молился о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:23
Иран атаковал американскую военную базу в Ираке
-
14:21
Помпео: решение Трампа о ликвидации Сулеймани было законным и правильным
-
12:48
Иран не выходит из "ядерной сделки", несмотря на планы нарастить обогащение урана
-
11:46
Иран признал армию США и Пентагон "террористическими"
-
11:15
У Трампа начали подготовку санкций против Ирака
- 15:23
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:23
Рожкова: наша задача на 2020 год – гривневые ипотеки под 14-15%
-
13:12
Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП
-
11:18
В "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт с предыдущим
-
10:47
Кулеба: выплата пенсий в ОРДЛО возможна только в контексте деоккупации
-
09:45
Кулеба заявляет о неготовности возвращения Украины к прямым поставкам газа из России
- 10:23
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики