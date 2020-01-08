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Митрополит Онуфрий молился о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном

08.01.2020 / 14:30
Митрополит Онуфрий молился о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Крушение самолета произошло в Тегеране сегодня утром, когда Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейн

В столичном храме в честь Рождества Христова в районе Оболонь Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию, во время которой молился об упокоении трагически погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном (Иран).

Как сообщает Центр информации УПЦ, за богослужением также возносилась сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Как ранее сообщалось, на официальном ютуб-канале управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича) опубликовано видео с молитвой об упокоении погибших в авиакатастрофе.

*** Крушение самолета произошло в Тегеране сегодня утром, когда Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев.

По информации МИД Украины, на борту находились 176 человек, 11 из которых (9 членов экипажа и 2 пассажиров – граждане Украины). По предварительно информации, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли.

Источник: Inpress.ua
авиакатастрофа, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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