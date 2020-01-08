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Украина потеряла две позиции в рейтинге престижности паспортов

08.01.2020 / 14:52
По итогам 2019 года Украина оказалась на 43-й строчке в рейтинге престижности паспортов мира, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Henley & Partners.

Лидерство в рейтинге заняла Япония – ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также вошли Сингапур и Южная Корея. Последняя разделяет третью строчку с Германией.

Количество стран, которые безвизово (или с визой по прибытию) могут сегодня посещать граждане Украины, составляет 128.

Источник 

паспорт, рейтинг, престижность паспорта
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