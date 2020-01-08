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В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране

08.01.2020 / 13:38
В УПЦ молятся о погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета в Иране
Associated Press Источник: Центр информации УПЦ
Крушение самолета произошло в Тегеране сегодня утром, когда Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни

В храмах Украинской Православной Церкви молятся об упокоении погибших в катастрофе пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла сегодня под Тегераном (Иран).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, на официальном ютуб-канале управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича) опубликовано видео с молитвой об упокоении погибших в авиакатастрофе.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова на Оболони в Киеве, во время которой молился об упокоении трагически погибших в авиакатастрофе.

По информации МИД Украины, на борту находились 176 человек: 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

«По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли», - сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Украина также готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции», - говорится в сообщении.

*** Крушение самолета произошло в Тегеране сегодня утром, когда Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ (рейс 752) поднялся в небо из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Самолет направлялся в Киев.

Источник: Inpress.ua
авиакатастрофа, молитва, УПЦ
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