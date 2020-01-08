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Украинские нардепы чаще всего посещают с рабочим визитом ОАЭ, Японию и Монако

08.01.2020 / 13:50
КИУ в результате анализа состава депутатских групп по межпарламентским связям с зарубежными странами выяснил, что народные депутаты чаще всего записываются в группы таких стран как ОАЭ, Япония, Куба и Монако.

Как сообщает КИУ в соцсети Фейсбук, самыми популярными направлениями для межпарламентских связей являются США, Канада и Великобритания. Также популярными направлениями являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва.

По информации комитета, всего в Верховной Раде действует 47 различных групп, где каждая группа - отдельная страна. Так, в группу межпарламентских связей с США входят 176 народных депутатов, Канады - 144, Великобритании - 135.

Также одним из лидеров по количеству депутатов является межпарламентская группа связей с Объединенными Арабскими Эмиратами, в состав которой входит 118 депутатов. Также популярным направлением является Япония, которая насчитывает 117 депутатов.

Кроме того, в перечень экзотических стран входит Куба (48 депутатов), Сингапур (48), Корея (41), Саудовская Аравия (21) и Монако (17).

"Институт депутатских групп по межпарламентским связям часто используется народными депутатами как разновидность политического туризма. Поэтому неудивительно, что в перечне самых популярных направлений есть не только стабильные парламентские демократии, но и достаточно экзотические страны вроде Монако, ОАЭ, Японии, Кубы или Сингапура", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Он назвал сомнительной практическую пользу для Украины от осуществления таких визитов. В частности, Кошель отметил, что 21 депутат входит в группу межпарламентских связей с Саудовской Аравией, хотя эта страна - с абсолютной монархией во главе с королем и имеет парламент без серьезных полномочий.

"Похожая ситуация с Объединенными Арабскими Эмиратами, где роль парламента также далека от украинских реалий. Понять, как подобные примеры могут быть использованы в работе Верховной Рады, действительно, сложно", - подчеркнул председатель КИУ.

Источник

КИУ, нардепы, рабочий визит
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