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Греческий богослов считает, что действия Варфоломея относительно ПЦУ – ересь

25.12.2019 / 12:16
Греческий богослов считает, что действия Варфоломея относительно ПЦУ – ересь
Варфоломей Источник: Оrthodoxos Тypos
При этом священник особо подчеркнул, что «отвержение Священных Канонов представляет собой ересь»

Греческий священник и богослов Иоанн К. Диотис считает, что действия Константинопольского Патриарха Варфоломея по предоставлению автокефалии Православной Церкви Украины можно расценивать как ересь.

Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на сайте «Оrthodoxos Тypos».

В частности, комментируя дарование Томоса ПЦУ Патриархом Варфоломеем, отец Иоанн заметил, что «ни одна автокефалия не предоставлялась с таким ужасающим нарушением, попранием и отвержением Священных Канонов, как это произошло теперь».

Священник считает, что в данном случае «действия Патриарха Варфоломея стали самым настоящим искушением и соблазном для Церкви».

По его мнению, глава Фанара нарушил целый ряд канонов, среди которых «явное вторжение в чужую каноническую юрисдикцию, два епископа в одной области, непризнание церковных прещений другой Поместной Церкви, которые были признаны всеми остальными Церквами и так далее».

При этом священник особо подчеркнул, что «отвержение Священных Канонов представляет собой ересь».

*** Протопресвитер Иоанн К. Диотис родился в 1930 году в поселке Палеокатуна (Греция). После службы во флоте окончил богословский факультет Афинского Университета. С 1957 года более сорока лет служил в афинском храме святого великомученика Пантелеимона. Обладатель множества почетных наград, среди которых – награды Афинской академии наук и Священного Синода Элладской Церкви.

Источник: Inpress.ua
Варфоломей, ПЦУ
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