Управляющий делами УПЦ рассказал о реальном количестве переходов в ПЦУ

Подавляющее большинство так называемых переходов в Православную Церковь Украины на самом деле либо силовые захваты церковного имущества Украинской Православной Церкви, либо же перерегистрации общин, проведенные с откровенными нарушениями действующего законодательства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом в своем интервью сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Глава ПЦУ Епифаний Думенко в своем недавнем интервью даже заявил, что на сегодня таких переходов уже почти 600. На самом деле, подобные заявления являются откровенной манипуляцией. Конечно, есть церковные общины, которые вполне осознанно приняли решение о переходе в ПЦУ. Они оформили этот переход в соответствии со своими уставными документами и действующим законодательством. Однако, таких случаев совсем немного, а точнее 84», - так митрополит Антоний прокомментировал заявления сторонников ПЦУ о том, что из УПЦ массово переходят верующие.

Большинство озвученных ПЦУ переходов общин происходили вследствие силовых захватов храмов и имущества УПЦ, а также путем незаконных перерегистраций церковных общин.

«В течение 2019 года председателями областных государственных администраций выдано более 200 предписаний о перерегистрации общин УПЦ в «УПЦ КП» или «ПЦУ». Однако, эти распоряжения выдаются на основании обращений территориальных общин. С юридической же точки зрения территориальная община и религиозная община - это принципиально разные понятия. Их нельзя отождествлять. Если перерегистрация религиозной общины проводится на основании обращения территориальной общины, то это означает незаконный захват церковной общины. Это то, что сегодня называют словом рейдерство», - напомнил управделами Церкви.

Он сказал, что подобные незаконные перерегистрации во многих регионах Украины повлекли за собой захваты храмов и кровопролитие между людьми.

«Наши общины сталкиваются и с препятствием совершению богослужений, и с незаконными проникновениями на территорию храмов, и с осквернением святынь. По этим фактам сегодня открыто более 250-ти уголовных производств. Итак, мы имеем на карте Украины не 500 (или даже 600) добровольных переходов из одного религиозного объединения в другое, а несколько сотен точек, в которых продолжаются острые конфликты на религиозной почве», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний заявил, что несмотря на выборочное правосудие в некоторых украинских судах, Церковь защищала и будет последовательно отстаивать свою позицию на всех уровнях, включая международный и добиваться исполнения принятых решений.