В винницкий храм передали мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В Свято-Воскресенский храм Винницы передали икону с мощами известного святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Икону храму передал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр).

Святыня была привезена из острова Корфу, где почивают мощи святого.

Настоятель храма Воскресения Христова архимандрит Флавиан (Ришко) поблагодарил митрополита за драгоценный дар и поздравил всех присутствующих с праздником.

Как сообщалось ранее, сегодня православные отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, известного своей скорой помощью во всех просьбах и молитвах верующих.