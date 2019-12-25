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В винницкий храм передали мощи святителя Спиридона Тримифунтского

25.12.2019 / 13:18
В винницкий храм передали мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Икона Источник: Центр информации УПЦ
Икону храму передал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр)

В Свято-Воскресенский храм Винницы передали икону с мощами известного святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Икону храму передал  митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр).

Святыня была привезена из острова Корфу,  где почивают мощи святого.

Настоятель храма Воскресения Христова архимандрит Флавиан (Ришко) поблагодарил митрополита за драгоценный дар и поздравил всех присутствующих с праздником.

Как сообщалось ранее, сегодня православные отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, известного своей скорой помощью во всех просьбах и молитвах верующих.

Источник: Inpress.ua
упц, спиридон тримифунтский
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