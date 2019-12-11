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Управляющий делами УПЦ рассказал о взаимоотношениях с Поместными Церквями после «признания ПЦУ»

11.12.2019 / 14:12
Управляющий делами УПЦ рассказал о взаимоотношениях с Поместными Церквями после «признания ПЦУ»
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
В отчете обращается внимание на то, что многие Поместные Церкви выступили против признания новосозданной Православной Церкви Украины

Поместные Православные Церкви заявляют о необходимости решения украинского церковного раскола на Всеправославном соборе.

Как сообщает Центр Информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«Антиканонические действия Константинопольского Патриархата в Украине в 2018 году и в начале 2019 года, породили глубокий кризис в мировом Православии. С сожалением следует констатировать, что под давлением Элладская и Александрийская Православные Церкви присоединились к ошибочному решению Константинопольского Патриархата и вступили в общение с раскольниками. Однако, это не только не решило проблемы, а еще больше углубило разделение в семье Поместных Православных Церквей», - указывается в документе.

В отчете обращается внимание на то, что многие Поместные Церкви выступили против признания новосозданной Православной Церкви Украины.

«Сербская Православная Церковь в своем официальном письме от 6 февраля к Патриарху Константинопольскому Варфоломею называет так называемую Православную Церковь Украины «конфедерацией раскольнических группировок, а ее руководителя - раскольником». Польская Православная Церковь несколько раз в течение 2019 выступала с заявлениями, в которых выразила несогласие с предоставлением автокефалии для ПЦУ», - говорится в отчете.

В документе, представленном митрополитом Антонием, обращается внимание на то, что многие Предстоятели Поместных Православных Церквей стали инициировать необходимость всеправославного решения кризисной ситуации в мировом Православии.

«14 октября во время своего визита в Сербскую Православную Церковь Антиохийский Патриарх Иоанн Х призвал к созыву Всеправославного Собора.
21 ноября Патриарх Иерусалимский Феофил III выступил с инициативой проведения Всеправославного совещания в Иордании.
24 ноября в СМИ был опубликован призыв к Всеправославному собранию со стороны архиепископа Албанского Анастасия, который разослал этот призыв в виде письма Предстоятелям всех Поместных Церквей.
26 ноября иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Морфу Неофит подтвердил, что каноническим Митрополитом Киевским Кипрская Церковь считает Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, и также призвал к всеправославному решению церковного раскола в Украине.
29 ноября четыре греческих митрополита: митрополит Дриинупольский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский Серафим, Этолийский Космас направили Константинопольскому Патриарху и другим Предстоятелям Поместных Православных Церквей письма о необходимости созыва Всеправославного Собора для решения украинского церковного вопроса», - сообщается в отчете.

Предстоятели Поместных Церквей отмечают, что «в случае с украинской автокефалией абсолютно безосновательны утверждения, что «успешно восстанавливается единство церкви с введением в нее нераскаявшихся, лишенных сана, преданных анафеме и не имеющих рукоположения раскольников».
Как сообщалось ранее, глава Антиохийской Церкви поддержал УПЦ и заявил, что признание ПЦУ не канонично.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, всеправославный собор
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