В Церкви рассказали, что вера в Бога способна рождаться в одно мгновение

Искренняя вера может помочь человеку внезапно обратиться к Богу, даже если ранее он был атеистом.

Об этом рассказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ митрополит Иларион в программе «Церковь и мир», сообщает «Фома».

«Метаморфоза может произойти даже за один день, за один час и за одну минуту. Человек, который был атеистом, может за минуту уверовать в Бога, – сказал владыка Иларион.

В качестве примера, владыка Иларион напомнил евангельский рассказ о разбойнике, обратившемся к вере прямо на кресте рядом с Господом.

«Мы знаем о том, что сначала оба разбойника хулили Иисуса, поносили Его вместе с окружающей толпой. А потом в какой-то момент – мы не знаем, долго ли он провисел на кресте, но, судя по всему, не очень долго – один из этих разбойников начал укорять другого, говоря: мы осуждены справедливо, а этот человек никакого зла не совершил. И потом, обратившись к Иисусу, он сказал: Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! (Лк. 23. 42). Иисус ему ответил: Ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23. 43)», – рассказал он.

По мнению митрополита, все это говорит о том, что «обратиться к Богу никогда не поздно, и это может действительно произойти очень быстро».

«Другой вопрос, насколько искренне это обращение, не является ли это просто данью моде или желанию совершить какой-то ритуал без понимания его смысла», – добавил он, подчеркнув, что церковные Таинства требуют твердой веры, покаяния и, конечно же, самого серьезного к себе отношения.

«Таинства, будь то венчание, крещение или причастие – это не просто красивый обряд, красивая традиция. Это именно Таинство, которое соединяет человека с Богом. Но соединение человека с Богом в результате совершения Таинства происходит в том случае, если человек подходит к нему с глубокой и искренней верой», – заключил владыка Иларион.