В УПЦ рассказали почему важно защищать свою веру

Нам как никогда нужно быть твердыми в отстаивании своей веры, не бояться говорить: «я христианин», причем не только по воскресным и праздничным дням, а ежедневно, с каждым своим вдохом признаваться себе и всем вокруг в своей вере.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии, об этом сказал запорожский митрополит Лука в монастыре святителя Спиридона на Святой Земле.

«Современный человек стоит перед выбором: исповедовать Христа и спасти свою душу, или отвергнуть Его, предпочтя блаженной вечности земное благополучие. И тут без примера святых не обойтись. В настоящий момент мы с вами становимся свидетелями другой ереси – ереси Константинопольского папизма. Битва с ней только начинается, но её ход и самое главное – последствия, для православного мира будут не менее значительны», - отметил митрополит Лука.

По его словам, сегодня христианин призван защищать свою веру, несмотря на угрозы современности.

«В наши дни за исповедание Христа уже не грозит смертная казнь, но почему очень часто мы теряем это христианское «здравое рассуждение» и желаем скрыть от мира свою веру? Боимся насмешек, боимся выглядеть несовременными, темными, отсталыми, наивными или как еще любит называть нас мир – «жалкими рабами». Это и есть современные формы гонений, которые порою действуют намного эффективней, чем угроза смертной кары», - напомнил владыка.

Он отметил, что нынешний мир требует от нас молчания о своей вере, но в тоже время не уважает нашу свободу выбора и беспощадно требует от нас приносить жертвы своим идолам.

«Мы никому не хотим «навязать» свою веру - мы хотим поделиться ею с теми, кто ищет истину, с теми, кто чувствует, что идолы этого мира - фальшивка, и желает познать истинные ценности. Мы также должны защищать свои убеждения, стоять на страже наших ценностей. Но очень часто, когда вера наша находится в поругании, мы молча уходим в сторону. Иногда даже не из-за страха быть осмеянными, просто - не знаем, что сказать. Какими словами ответить оппоненту, или какими аргументами подкрепить свои убеждения? «Не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить», - процитировал владыка слова Христа.