Предстоятель УПЦ принимает участие в заседании Священного Синода РПЦ

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принимает участив в последнем в 2019 году заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором в ходе повестки дня также будет обсуждаться непростая ситуация, сложившаяся в Православном мире из-за церковного раскола в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт Патриархии.

«К сожалению, украинский раскол спровоцировал серьезное разделение среди Поместных Церквей, и от решения этой проблемы зависит будущее Вселенского Православия. Каждая Поместная Церковь несет ответственность, в том числе, за общую судьбу Вселенской Церкви, за сохранение ее единства. Это относится и к Русской Православной Церкви - самой большой и по количеству епископата, и по количеству верующих, и, конечно, нам совсем не безразлично, что происходит сейчас в семье Православных Церквей», - отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ пожелал членам Синода «принимать мудрые решения и вносить свой вклад в мирное поступательное развитие внутренней жизни нашей Церкви и в развитие внешних связей, которые играют очень важную роль в деле сохранения единства Святого Православия».