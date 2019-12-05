Подростка, найденного на колее в Прилуках, не сбивал поезд – экспертиза

Об этом сообщает Нацполиция

Прямая речь замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе: "Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга.

На теле погибшего – ни повреждений, нанесенных руками или ногами, ни травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижатии поезда.

Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута".

При вскрытии печени и почек обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови – кофеин.

Полиция попросила у родственников погибшего домашний компьютер мальчика.

Напомним: 29 октября в Прилуках Черниговской области на железнодорожном пути нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко.

Полиция рассматривала версию, по которой школьника сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка".

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).

Отец погибшего с заключением полиции не согласен. По его мнению, сына убили и положили на рельсы.

31 октября под отделом полиции в Прилуках жгли шины с требованием расследовать смерть школьника.

1 ноября главу полиции Прилук отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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