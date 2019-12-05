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В Одесской ОГА назвали вероятную причину пожара в колледже

05.12.2019 / 18:12
Пожар в колледже Одессы 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинителя. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что сейчас существует большая угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как така угроза будет снята.

"Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ писали, что причиной пожара в одесском колледже могла старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Вокруг места пожара в колледже Одессы перекрыли движение транспорта. На месте происшествия проводят следственные действия и ликвидацию последствий пожара.

Источник

пожар, Одесса, причина пожара
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