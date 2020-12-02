Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы на этой неделе

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15:23
За год средняя зарплата выросла на 16% – Госстат
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14:52
Опрос: 14% украинцев тратят на "коммуналку" больше половины дохода семьи
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17:19
В Раду внесли законопроект о выплате пенсий жителям оккупированных территорий
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16:17
Решение Стокгольмского арбитража: "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе "Газпрома"
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14:12
Нацбанк понес 12 миллиардов убытков из-за укрепления гривни
- 15:23
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09:14
Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП
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09:23
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы
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09:18
Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт
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09:08
На Львовщине в результате пожара в воинской части погиб офицер
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В Запорожье проведут "апгрейд" 115-летней водонапорной башни
- 09:14
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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