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Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы на этой неделе

02.12.2019 / 10:46
Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на этой неделе.

"...Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поучил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года. А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

Источник

таможня, Нефьодов
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