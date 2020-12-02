Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы на этой неделе

"...Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поучил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года. А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

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