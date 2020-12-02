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На Винниччине из храма УПЦ украли две иконы

02.12.2019 / 10:55
На Винниччине из храма УПЦ украли две иконы
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В ноябре Спасо-Преображенскому храму в селе Куриловка исполнилось 160 лет

В Винницкой области в селе Куриловка из старинного Спасо-Преображенского храма в ночь на 30 ноября украли две иконы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, похитили Козельщанскую икону Пресвятой Богородицы и икону святой великомученицы Варвары.

В ноябре Спасо-Преображенскому храму в селе Куриловка исполнилось 160 лет.

Источник: Inpress.ua
упц, Винницкая епархия
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