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В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД

02.12.2019 / 11:21
В Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Верующие во главе с митрополитом Варсонофием прошли крестным ходом к мемориалу жертвам политических репрессий 30-х годов, где была совершена лития

В Виннице в Вознесенском храме 30 ноября, в день памяти священномученика Иннокентия (Тихонова), архиепископа Винницкого, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий возглавил ночную Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, верующие почтили память и молились о жертвах политических репрессий 30-х годов.

Митрополит Варсонофий поблагодарил верующих и духовенство за ночное молитвенное стояние.

После литургии владыка, от имени Предстоятеля УПЦ, наградил матушку Валентину Давыдовскую грамотой за труды во славу Церкви.

После этого верующие во главе с митрополитом Варсонофием прошли крестным ходом к мемориалу жертвам политических репрессий 30-х годов, где была совершена лития.

*** Четверть жизни архиепископа Иннокентия (Тихонова) прошла в тюрьмах, лагерях и ссылках. В возрасте 48 лет, будучи правящим архиереем Винницкой епархии, владыка принял мученическую кончину – 29 ноября 1937 года он был расстрелян по приговору НКВД.

Архиепископ Иннокентий прославлен в 1993 году в числе новомучеников и исповедников Слободского края как местночтимый святой Харьковской епархии (память 1 июня по новому стилю). Через пять лет, в 1998 году, посмертно реабилитирован.

Согласно решениям Священного Синода УПЦ от 1 апреля 2015 года, священномученик Иннокентий (Тихонов) вошел в состав Собора Винницких святых с титулом архиепископа Винницкого. День памяти владыки установлен 29 ноября по новому стилю.

«Молитвенная ночь» проводится в Винницкой епархии с 2013 года. Инициатор акции - священник Назарий Давыдовский.

Источник: Inpress.ua
Винница, УПЦ
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