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В Одесской области освящены храмы УПЦ

02.12.2019 / 12:38
В Одесской области освящены храмы УПЦ
Митрополит Агафангел Источник: Центр інформації УПЦ
После богослужения владыка наградил церковными наградами и архипастырскими грамотами благодетелей и ктиторов храма

Митрополит Агафангел и архиепископ Диодор освятили храмы в Одесской области.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии.

«1 декабря 2019 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, посетил скит Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря в селе Бараново Ивановского района и совершил Великое освящение Свято-Рождество-Богородичного храма в сослужении духовенства», - сообщили на сайте Одесской епархии.

Во время литургии митрополит Агафангел совершил священническую хиротонию.

 После богослужения владыка наградил церковными наградами и архипастырскими грамотами благодетелей и ктиторов храма.

Архиепископ Южненский Диодор освятил храм в честь пророка Божия Илии в с. Светлое Лиманского района Одесской области.

 В сослужении клириков благочиния архиепископ Диодор совершил в новоосвященном храме Божественную литургию.

Источник: Inpress.ua
упц, Одесса
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