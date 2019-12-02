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Митрополит Онуфрий освятил символ апостольской преемственности для храмов УПЦ

02.12.2019 / 12:48
Митрополит Онуфрий освятил символ апостольской преемственности для храмов УПЦ
Освящение антиминсов Источник: Центр інформації УПЦ
Освящение антиминсов совершается один раз в несколько лет и только епископом

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чин освящения антиминсов для храмов Киевской епархии Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Чин освящения антиминсов был совершен на вечернем богослужении в Успенском соборе Святой Успенской Киево-Печерской Лавры.

***Антиминс (греч. «вместо престола») - четырёхугольный плат из шёлковой или льняной материи, со вшитой в него частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре на престоле; является необходимой принадлежностью для совершения полной литургии

Освящение антиминсов совершается один раз в несколько лет и только епископом.

Чинопоследование включает чтение положенных молитвослов, окропление платов освященной водой, помазание Святым Миром, вложение святых мощей.

Освященный антиминс подписывается архиереем и выдается священнику для богослужения в установленном приходе. Это является символом апостольской преемственности и подтверждением того, что священнослужитель принадлежит к каноничной церковной иерархии.

Источник: Inpress.ua
упц
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