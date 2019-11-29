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В УПЦ объяснили, как взаимодействие Церкви и государства поможет достичь мира

29.11.2019 / 15:05
В УПЦ объяснили, как взаимодействие Церкви и государства поможет достичь мира
Николай Данилевич Источник: Центр інформації УПЦ
По мнению замглавы ОВЦС УПЦ, новая государственная власть понимает, что в религиозной среде существует много конфликтов и главной целью является прекращение войны и примирение украинцев в церковном вопросе

Украине нужна новая религиозная политика, которая должна заключаться в простом исполнении существующих законов относительно реализации прав верующих в светском государстве.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич в интервью интернет-изданию «Апостроф».

«Государство не должно вмешиваться в дела Церкви, должно положить конец захватам храмов, должно быть равноудалено от всех конфессий. Государство не должно оперировать такими понятиями как каноническая или неканоническая церковь, потому что не дело государства определять это. Это внутренние церковные вопросы», - подчеркнул Николай Данилевич.

По мнению замглавы ОВЦС УПЦ, новая государственная власть понимает, что в религиозной среде существует много конфликтов и главной целью является прекращение войны и примирение украинцев в церковном вопросе.

«Примирять страну, добиваться мира на Востоке и параллельно делить людей внутри страны по религиозному признаку - это неправильно. Стратегическая линия президента - прекращение войны и мир, но, к сожалению, религия сейчас у нас стала конфликтным полем., Когда наши оппоненты с ПЦУ говорят, что они ожидают вторую волну переходов приходов, надеясь на то, что это им удастся сделать в результате переименования нашей Церкви, то это только будет вредить стране - ее внутренней стабильности и безопасности», - отметил протоиерей Николай Данилевич.

По его словам, нужно идти к мирному урегулированию кризиса в государстве и церковного кризиса.

«Сама стратегия перетягивания и захвата приходов, которую формируют в ПЦУ, а соответственно и порождение конфликтов среди людей, является радикально неправильной и вредной. Заметьте, не мы захватываем храмы, а у нас их похищают. Под патриотическими лозунгами. Этому надо положить конец. Нужно отходить от этого, от этой риторики, искоренять психологию войны. Нужно идти к миру, и церковному прежде всего», - сказал спикер УПЦ.

Николай Данилевич также отметил, что для объединения страны государству необходимо реализовать конституционные права для каждой религиозной конфессии.

 

Источник: Inpress.ua
президент, упц, пцу
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