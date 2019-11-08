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Попытки новой власти сохранить нейтралитет в вопросах религии не удались - священник УПЦ

08.11.2019 / 17:52
Попытки новой власти сохранить нейтралитет в вопросах религии не удались - священник УПЦ
Олег Точинский Источник: Пресс-служба Волынской епархии УПЦ
Олег Точинский заявил, что недавние заявления министра культуры Украины прямо противоречат заявленной новой украинской властью позиции нейтралитета, потому что напрямую вмешиваются в церковные вопросы

Участившиеся попытки захватов храмов Украинской Православной Церкви представителями Православной Церкви Украины и халатное отношение чиновников и правоохранительных органов к вопросу о защите церковного имущества, свидетельствуют о том, что попытки новой украинской власти сохранить нейтралитет в церковных вопросах не удались.

Об этом сообщил священник УПЦ Олег Точинский в интервью Страна.юа, комментируя недавнее интервью министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

«Новый президент всячески декларировал принцип невмешательства, нейтралитета и правового подхода к решению церковных вопросов, события последних недель дают понять, что что-то не так. Речь идёт о новой волне захватов храмов УПЦ, прокатившейся по западной Украине на минувшей неделе. Со стороны оппонентов к этим деяниям привлекались не только радикально настроенные элементы, но и чиновники различных уровней. При всем этом уже традиционно наблюдается вялая реакция со стороны правоохранительных органов, которые опечатывают храмы и отправляют рейдеров и законных собственников решать конфликты в судах» - отметил Олег Точинский.

По словам священника, незаконным является продолжения тех явлений, когда «общины УПЦ, имея на руках все документы по праву собственности, должны кому-то доказывать это право в судах. Кроме того, стоит отметить возобновление откровенно агрессивной риторики к УПЦ в ряде СМИ».

Олег Точинский заявил, что недавние заявления министра культуры Украины прямо противоречат заявленной новой украинской властью позиции нейтралитета, потому что напрямую вмешиваются в церковные вопросы.

«Новоназначеный министр культуры Украины, будучи чиновником в светском государстве, начал размышлять о таких неюридических терминах, как "каноничность/неканоничность", рассказывая о благах Томоса. Кроме того министр прямо заявил, что есть необходимость в переименовании УПЦ, чем дал понять, что продолжит политику своего предшественника. О таком понятии как невмешательство в церковные вопросы, господин Бородянский, судя по всему не слышал», - отметил священник УПЦ.

президент, упц
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