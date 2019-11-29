Войти | Зарегистрироваться
16:21

пятница,
29 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"Слуга народа" Богданец прокомментировал заявление о своей судимости

29.11.2019 / 15:54
Народный депутат от партии "Слуга народа" и бывший участник боевых действий Андрей Богданец в ответ на заявления о его судимости объяснил, что в 2015 году ударил мужчину, который спровоцировал его.

Об этом свидетельсвуют пост Андрея Богданца в Facebook, сообщение экс-депутата Игоря Мосийчука в Telegram канал

Прямая речь Богданца: "В 2015-м даже не думал о своем возможном депутатстве. Тогда добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сечь".

Находясь в коротком отпуске между ротациями, наткнулся в пути на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии при нашем совместном участия. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо.

Почему в ответ один раз ударил, не рассчитав силы? Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем "атошникам". Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты собственно и защищаешь, до сих пор творится бардак. В политике, в обществе, на автодорогах.

После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи. Однако данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании, и не повлиял на выбор тернополян".

Богданец отметил, что по действующему законодательству такие события не влияют на возможность быть депутатом, а на выборы он шел ради перемен в стране.

Напомним: бывший нардеп Игорь Мосийчук 26 ноября написал в Telegram, что 17 августа 2015 года Тернопольский горрайонный суд признал Андрея Богданца виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УКУ) и умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УКУ) – и приговорил к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

По словам Мосийчука, "такое мягкое наказание объясняется службой подсудимого в зоне АТО, наличием двух детей и чистосердечным раскаянием".

Это уже второй скандал вокруг судимости народного депутата от партии "Слуга народа". 25 ноября нардепа Романа Иванисова из-за информации о судимости ранее за участие в групповом изнасиловании несовершеннолетней исключили из состава партии "Слуга народа" и ее фракции.

36-летний Андрей Богданец прошел в Верховную Раду 9 созыва как мажоритарщик в округе №163 (Тернопольская область). Входит во фракцию "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, возглавляет подкомитет по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе.

Источник 

судимость, Слуга народа, Андрей Богданец
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.