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В Сумской, Полтавской и Винницкой областях освящены новые храмы УПЦ

26.11.2019 / 15:10
В Сумской, Полтавской и Винницкой областях освящены новые храмы УПЦ
Освящение храма Источник: Центр інформації УПЦ
Новые храмы освящены в Сумской, Полтавской и Тульчинской епархиях Украинской Православной Церкви

Новые храмы освящены в Сумской, Полтавской и Тульчинской епархиях Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

В Сумах 25 ноября митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий совершил чин Великого освящения храма в честь святых новомучеников и исповедников Слобожанских. По окончании чина архиерей совершил в новоосвященном храме Божественную литургию. Настоятель храма удостоен ордена святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени. Благотворителям и всем потрудившимся в строительстве и отделке нового храма вручены знаки отличия и архиерейские грамоты, сообщили на Portal-pravoslavie.sumy.ua.

«В селе Зубовка Миргородского района Полтавской области 24 ноября епископ Новосанжарский Вениамин совершил освящение храма в честь Архистратига Божия Михаила. Благотворителям и активным прихожанам вручены церковные награды и архиерейские грамоты», - сообщили на сайте Полтавской епархии.

Как сообщает пресс-служба Тульчинской епархии, 22 епископ Ладыженский Сергий совершил освящение храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в поселке Чечельник Винницкой области. По окончании чина в новоосвященном храме состоялась Божественная литургия. По окончании богослужения епископ Сергий пообщался с прихожанами и духовенством.

Источник: Inpress.ua
упц
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