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Молдавский митрополит заявил о том, что признает только каноническую УПЦ

26.11.2019 / 14:28
Во время встречи епископ Дубенский Пимен вместе с участниками поездки рассказал митрополиту Феофану о событиях, происходящих в Украине после предоставления Томоса

Митрополит Молдавский та Буковинский Феофан (Саву) сказал, что признает только Украинскую Православную Церковь, которую возглавляет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом он заявил на встрече с украинской делегацией 24 ноября в городе Яссы.

«Паломники из Ровенской, Сарненской и Хмельницкой епархий УПЦ находятся в паломнической поездке по святым местам Румынии и Болгарии. Часть группы составляют верующие приходов, пострадавших вследствие рейдерства ПЦУ», - сообщили на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Путешествие продлится неделю и за это время верующие посетят десятки православных святынь Европы.

Во время встречи епископ Дубенский Пимен вместе с участниками поездки рассказал митрополиту Феофану о событиях, происходящих в Украине после предоставления Томоса.

«Владыка интересовался силовыми захватами храмов УПЦ и судьбой тех приходов, которые остались на улице», - отметили в УПЦ.

Митрополит пожелал верующим Украины единения вокруг своего Предстоятеля Блаженнейшего Онуфрия.

Источник: Inpress.ua
молдова, упц, пцу
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