В Церкви рассказали, как помочь людям побороть алкозависимость и помочь их родным.

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в программе «Церковь и мир», сообщает «Фома».

«Чаще всего алкоголизм является следствием того, что у человека нет достаточной мотивации, чтобы жить и работать без алкоголя. Это значит, что либо ему жить неинтересно и скучно, либо у него слишком много проблем, от которых он таким образом пытается уйти. Если же у человека появляется совершенно иная мотивация, иной взгляд на жизнь, он пересматривает свои поступки, и это может привести к исцелению от столь тяжкого недуга», – констатировал митрополит.

Владыка Иларион указал на то, что у Церкви есть свой опыт борьбы с алкоголизмом и другими тяжелыми формами зависимости, также в церковной работе со страдающими алкогольной зависимостью немало заимствуется из уже существующих методик.

При этом Церковь, как подчеркнул владыка, заботится не только об имеющих алкогольную или другую зависимость, но также об их родственниках и близких.

«Всякий пьющий мужчина – это тяжелое бремя для его жены, для его детей, это источник конфликтов, это потенциальный источник травм и увечий, которые могут быть нанесены находящимся в состоянии алкогольного опьянения человеком своим близким», – констатировал представитель Церкви.