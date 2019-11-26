Хустская епархия празднует 25-летие

В городе Хуст проходят празднования в честь 25-летнего юбилея со дня образования епархии.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии.

«25 ноября, накануне праздника, в Кирилло-Мефодиевском кафедральном соборе города Хуст было совершено праздничное Всенощное бдение, которое возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк», - отметили на сайте епархии.

После вечернего богослужения владыка Августин освятил поклонный крест у епархиального храма, а владыка Митрополит Херсонский Иоанн совершил освящение настенных росписей храма в честь Спаса Нерукотворного, строительство которого началось во время пребывания владыки Иоанна на Хустской кафедре (с 26 июля 2000 года по 22 ноября 2006 года).

26 ноября юбилейные богослужения возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий.

После богослужения Блаженнейший митрополит Онуфрий обратился к архиереям, духовенству и всем присутствующим со словами проповеди, поздравил управляющего епархией, митрополита Марка с юбилеем образования епархии и пожелал милости Господней.

***Хустская епархия была образована по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 29 июля 1994 года, и была выделена из Мукачевской. Ее территория охватывает города и села, расположенные в восточной части Закарпатья. Кафедральный город епархии - Хуст, кафедральные соборы - Кирилло-Мефодиевский (Хуст) и Свято-Троицкий (Виноградов).