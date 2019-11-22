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Зеленский: украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы

22.11.2019 / 10:23
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам как никогда нужны единство и сплоченность для защиты независимости страны и своей свободы.

"Исторически в сложные моменты украинцы всегда демонстрируют единство и невероятную сплоченность. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола и вероисповедания. И сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком же единстве, ради защиты страны, нашей независимости, свободы и права самостоятельно выбирать наше будущее", - сказал он, выступая на месте будущего Музея Революции достоинства в центре Киева в четверг, 21 ноября.

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свобода, независимость, Зеленский
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