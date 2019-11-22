Секретариат "Слуги народа" отправит официальные запросы правоохранителям с целью проверить наличие судимости у депутата Иванисова

Об этом заявил Арахамия на брифинге в Киеве

Прямая речь: "Мы решили с ним, что он сам по собственной инициативе выходит из фракции и партии. Мы это поддерживаем. Если он опровергнет, и вся страна увидит, что это был фейк, то мы его заберем обратно. Если это подтвердится, то пусть идет по своим делам, куда захочет.

Господин Иванисов – я его вчера набирал, потому что он на округе сейчас, и говорю: "Есть такая информация. Если это будет правдой, то нет у тебя права быть во фракции или в партии". Он сказал: "Я это понимаю". Я говорю: "Это надо или подтвердить, или опровергнуть". Он сказал: "Мне надо время".

На него идет атака сейчас – об этом он не раз сообщал, – потому что он занимается антикоррупционными делами по янтарю, и он говорит, что идет заказ на него.

Он опровергал мне. Громко опровергал. Говорит, что не было у него вообще судимости".

Арахамия также сообщил, что представитель Иванисова поедет в Мариупольскую колонию, где нардеп якобы отбывал наказание, чтобы там на видео записать все журналы об отбывании наказания и показать, что там нет никаких записей об Иванисове.

Кроме того, 21 ноября секретариат фракции направит официальные запросы в ГПУ, МВД и СБУ с просьбой проверить и предоставить всестороннюю и полную информацию по этому поводу.

Сейчас, по словам Арахамии, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть ни слова Иванисова, ни заявления тех, кто его обвиняет.

Глава "Слуги народа" рассказал, что проверял профиль Иванисова, когда его избирали в ряды народных депутатов, потому что тогда по всем кандидатам делали так называемые справки от всех правоохранительных органов. И тогда у Иванисова была справка о несудимости.

Вместе с тем Арахамия отметил, что если судимость была погашена, то МВД выдаст справку о несудимости.

Сейчас он ждет доказательств или от правоохранительных и пенитенциарных органов, о том, что Иванисов не был судим за изнасилование, или приговора – от тех, кто его обвиняет.

По словам Арахамии, поскольку это дело 1996 года, то его нет в электронных реестрах, потому что тогда были только бумажные журналы, поэтому проверка займет больше времени.

Он также добавил, что Иванисов вернулся в Киев и планирует выйти к журналистам и ответить на вопросы, назвать тех, кто, по его мнению, может быть заказчиком этого скандала.

Кроме того, председатель фракции "СН" отметил, что на следующем заседании фракции проголосуют положение о фракции, где пропишут механизм временного исключения человека из фракции и возвращения назад.

Напомним: экс-нардеп, "радикал" Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале обнародовал информацию, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Иванисов в Facebook назвал эту информацию "чернухой" и "заказухой" и показал справку об отсутствии судимости.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат "Слуги народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании: "Проверка была осуществлена не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент".

В то же время в ГПУ заявили, что несудимость Иванисова, о которой заявил Рябошапка, не подтверждена ведомством и проверка продолжается.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил приостановить членство Иванисова во фракции "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.

Вскоре Иванисов написал в Facebook, что приостановил членство во фракции на время проверки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию, и если что-то подтвердится, то заставит его сложить мандат.

Погашение судимости означает, что судимость лица потеряла свое правовое значение и такое лицо в дальнейшем не может подвергаться правоограничению уголовно-правового и общеправового характера.

Для справки. Роман Иванисов родился 2 ноября 1978 года в городе Бердянск Запорожской области, проживает в Киеве.

По образованию юрист, окончил Запорожский государственный университет.

С 1999 года работал частным предпринимателем.

В 2003 году переехал на постоянное место жительства в Киев.

С 2005 до 2015 года был гендиректором ООО "Укр Нафта Пром – Альянс", которое торгует резинотехническими изделиями.

В 2010 году был избран депутатом Ровенского областного совета по списку ВО "Батькивщина", также баллотировался от этой партии по 37 округу. По данным движения "Честно", был среди прогульщиков заседаний.

В Верховной Раде 7 созыва (2012-2014 годы) был помощником-консультантом на общественных началах нардепа Виталия Чугунникова.

В 2015 году баллотировался в Ровенский областной совет по 63 округу (г. Ровно) от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" как член партии, но не прошел.

С 2015 до 2016 года был советником Виталия Чугунникоа как председателя Ровенской ОГА, отвечал за взаимодействие с депутатским корпусом.

С 2016 года – соучредитель и главный юрист в ООО "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", соучредитель ООО "Санрайз медикал".

С 2006 года – один из конечных бенефициаров дочернего предприятия "Аква Волынь".

В 2016-2017 годах был руководителем ООО "Костопильагроинвест".

Конечный бенефициарный владелец Торговый дом "Ютекс".

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 153 округу (Ровенская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный.

Сейчас член "СН" в парламенте, член Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

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