Юраш не прошел собеседование на должность главы Госслужбы по религии

Возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко Андрей Юраш не прошел собеседование на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом сообщает спецкор «Страны» Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

По ее словам, не прошел собеседование и второй кандидат Юрий Решетников, который был главой госкомитета по вопросам религий при Викторе Ющенко.

«Хорошие новости. Андрей Юраш не прошёл собеседование на должность руководителя госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести. Второй кандидат тоже не прошёл. Конкурс в итоге должны обнулить. Маленькая перемога. Хорошо, что людям становится все ясно и понятно», - написала Медведева.

Правила конкурса предполагают, что если претенденты получают оценку от комиссии 0,5 или ниже по компетенции, то они не проходят. По данным «Страны», оба кандидата получили такие оценки. Так, Юраш провалил компетенцию по управлению организацией работы и персоналом, получив 0,5, а Решетникову поставили 0,25 за «лидерство». Максимальный же балл по компетенциям - 2.

Всего конкурсной комиссией оценивалось 6 компетенций: лидерство, коммуникация и взаимодействие, внедрение изменений, управление организацией работы и персоналом, знание информационных технологий, личные качества и компетенции

Оценки Юраша составили: 0,75, 1,5, 1,25, 0,5, 1, 1,25.

Конкурс проходил в 4 этапа. Изначально в конкурсе соревновалось 18 претендентов. После экзамена по иностранному языку оставалось 9 претендентов. Их имена: Юрий Решетников, Роман Сарамага, Петр Жижиян, Юлия Лялька, Игорь Григорьян, Анна Ермакова, Андрей Юраш, Андрей Антоненко, Февзи Амзаев.

На втором этапе было тестирование - 40 вопросов на знание украинского законодательства. Его прошли 4 претендента - Решетников, Юраш, Лялька и Амзаев. Потом было ситуационное задание - письменно ответить на вопрос: «ПЦУ получила Томос. Это вызвало больше вопросов, чем ответов. Какой должна быть с вашей точки зрения политика государства относительно Церкви?». После этого задания в финал вышли двое - Юраш и Решетников. Теперь они провалили собеседование и конкурс начнется заново.