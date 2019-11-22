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На Закарпатье сотни верующих УПЦ совершили ночной крестный ход с молитвой о мире в Украине

22.11.2019 / 11:41
На Закарпатье сотни верующих УПЦ совершили ночной крестный ход с молитвой о мире в Украине
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Во время молитвенного шествия верующие молились о мире в Украине и о защите от бедствий Закарпатского края

На Закарпатье в ночь с 21 на 22 ноября сотни верующих Украинской Православной Церкви совершили крестный ход из Ужгорода в Свято-Успенский женский монастырь в селе Домбоки Мукачевского района по случаю для памяти иконы Божией Матери «Скоропослушница», которая находится в обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, вечером 21 ноября в кафедральном Свято-Крестовоздвиженском соборе Ужгорода состоялся молебен о начале крестного хода. После этого верующие отправились в путь.

Сопровождали участников крестного хода священнослужители епархии.

До полуночи верующие совершили две остановки - в храмах в честь Рождества Богородицы и в честь пророка Ильи, где духовенство совершило молебны и панихиды.

Во время молитвенного шествия верующие молились о мире в Украине и о защите от бедствий Закарпатского края.

Паломников сопровождали автомобили Национальной патрульной полиции.

В 06.45 крестный ход прибыл в Домбокский монастырь.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ
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