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Иерусалимский Патриарх зовет Предстоятелей Церквей в Иорданию обсудить «украинский вопрос»

21.11.2019 / 15:45
Иерусалимский Патриарх зовет Предстоятелей Церквей в Иорданию обсудить «украинский вопрос»
Патриарх Феофил Источник: Фокус
Спикер РПЦ отметил, что Патриарх Феофил пригласил Предстоятелей Православных Церквей на встречу в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Поместных Церквей в евхаристическом общении

Предстоятель Иерусалимской Церкви призвал Поместные Церкви приложить все усилия для защиты единства Православия.
Об этом написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

«Патриарх Феофил сейчас в речи на вручении ему в Храме Христа Спасителя премии Международного фонда единства православных народов сказал, что глубоко обеспокоен трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений», - сообщил Владимир Легойда.

Спикер РПЦ отметил, что Патриарх Феофил пригласил Предстоятелей Православных Церквей на встречу в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Поместных Церквей в евхаристическом общении.
Владимир Легойда подчеркнул, что данная встреча вызвана событиями, связанными с предоставлением автокефалии ПЦУ.

Как ранее сообщалось в СМИ, Иерусалимский Патриарх неоднократно высказывался в поддержку Украинской Православной Церкви и не допускает к служению у святынь Иерусалима представителей Православной Церкви Украины.

Источник: Inpress.ua
рпц, пцу
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