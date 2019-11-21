Иерусалимский Патриарх зовет Предстоятелей Церквей в Иорданию обсудить «украинский вопрос»

Предстоятель Иерусалимской Церкви призвал Поместные Церкви приложить все усилия для защиты единства Православия.

Об этом написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

«Патриарх Феофил сейчас в речи на вручении ему в Храме Христа Спасителя премии Международного фонда единства православных народов сказал, что глубоко обеспокоен трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений», - сообщил Владимир Легойда.



Спикер РПЦ отметил, что Патриарх Феофил пригласил Предстоятелей Православных Церквей на встречу в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Поместных Церквей в евхаристическом общении.

Владимир Легойда подчеркнул, что данная встреча вызвана событиями, связанными с предоставлением автокефалии ПЦУ.



Как ранее сообщалось в СМИ, Иерусалимский Патриарх неоднократно высказывался в поддержку Украинской Православной Церкви и не допускает к служению у святынь Иерусалима представителей Православной Церкви Украины.