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В Киеве установили «памятник» Вадиму Столару

21.11.2019 / 15:16
В Киеве установили «памятник» Вадиму Столару
На плакате, который символизирует памятник, изображена фигура боксера с лицом Вадима Столара

Город должен знать своих героев, особенно тех, которые реально руководят столицей.

Под таким лозунгом сегодня, 21 ноября, а Киеве прошла акция протеста против коррупции и «строительной мафии» в городе. Организаторами акции выступила женская арт-группа Angry Birds, участие в ней приняли около 200 киевлян, сообщает УНИАН.

Около 11 утра возле Бессарабской площади стали собираться киевляне с плакатами «Столар – настоящий мэр», «Столар богатый – красть не будет», «Дешевое жилье для нищебродов», «Братья Горовые – круче братьев Кличко». Пьедесталом славы для одиозного застройщика, которого называют «серым кардиналом» Киева, выбрали пустующее место бывшего монумента Ленину – именно здесь и установили «памятник» Вадиму Столару.

На плакате, который символизирует памятник, изображена фигура боксера с лицом застройщика Вадима Столара – таким образом организаторы попытались показать жителям столицы «истинное лицо» городской власти.

«В Киеве есть официальный мэр Виталий Кличко, которого все знают. Но реально управляет и руководит столицей другой человек – Вадим Столар, который при этом остается в тени. Мы считаем несправедливым тот факт, что все «лавры» получает один Кличко, ведь главная заслуга в том, во что превращают сегодня Киев, принадлежит именно Столару», - рассказали участники акции.

Установленный «памятник», по их словам, должен стать публичным признанием того вклада в развитие города, который делают непубличные члены команды киевского городского головы Виталия Кличко.

«Люди практически ничего не знают о Столаре и братьях Горовых – но именно они являются «смотрящими» за сферой строительства, и именно им киевляне платят «сверху» за каждый введенный в эксплуатацию квадратный метр».

На акции отмечалось, что коррупция в строительном бизнесе достигает колоссальных размеров и выстроена таким образом, что за каждый квадратный метр людям приходится доплачивать «строительной мафии» 10-20 долларов из своих карманов. По словам активистов, жилье в Украине подешевеет только тогда, когда будет побеждена коррупционная схема Столара-Горовых.

После митинга участники акции прошли к БЦ «Парус» на улице Мечникова, в котором находятся офисы Вадима Столара и братьев Горовых.

Пообщаться с самими застройщиками участникам акции не удалось – ни Столар, ни Горовые к народу не вышли. Однако активисты не теряют на это надежды - митинги под «Парусом» теперь обещают проводить еженедельно.

памятник, застройщик, Столар
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