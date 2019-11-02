Юрий Лавренюк может стать заместителем министра МВД

По инсайдерской информации, экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк может вернуться на работу в МВД и стать заместителем министра Арсена Авакова.

Напомним, 28 октября Лавренюк на своей фейсбук-странице сообщил, что уходит в отставку. До назначения замминистра инфраструктуры в 2016 году он занимал руководящие должности в ГУ МВД Украины в Донецкой области, Департаменте внутренней безопасности МВД.

У него также есть большой опыт антикоррупционной деятельности. Он возглавлял Управление по предупреждению коррупции и проведению люстрации МВД Украины. Кроме того, в Мининфраструктуры он реформировал Управление предотвращения коррупции, внутренних расследований и госфинмониторинга. Под его руководством была разработана Антикоррупционная стратегия и программа министерства. В результате МИУ получило позитивную оценку USAID и вышло в лидеры по числу и масштабу вскрытых коррупционных схем.

Поэтому назначение на пост в МВД Лавренюка представляется вполне вероятным сценарием.

Сам Юрий Лавренюк комментировать возможные назначения отказался, сославшись на то, что сейчас находится на отдыхе.