В УПЦ отмечают 200-летие Киевской духовной академии и 30-летие возрождения Киевских духовных школ

В Украинской Православной Церкви отмечают 200-летие Киевской духовной академии и 30-летие возрождения Киевских духовных школ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, 22 октября состоялась XI Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», посвященная двум юбилейным датам.

«Эти два юбилея являются выдающимися вехами в истории Киевских духовных школ. Пастыря Церкви должны отличать внутренняя готовность принести всю свою жизнь в жертву Богу. Сохранить готовность на всю жизнь - это настоящий подвиг, требующий и собственных усилий, и особой Божественной помощи», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ пожелал участникам и организаторам конференции «хранить в сердцах горение, которое побуждает к искреннему и открытому служению Богу».

В конференции приняли участие преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, эксперты в сфере богословия, философии, истории и педагогики.

Организатором конференции выступила Киевская духовная академия и семинария Украинской Православной Церкви.