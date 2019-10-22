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В УПЦ отмечают 200-летие Киевской духовной академии и 30-летие возрождения Киевских духовных школ

22.10.2019 / 17:58
В УПЦ отмечают 200-летие Киевской духовной академии и 30-летие возрождения Киевских духовных школ
Конференция Источник: Центр информации УПЦ
В конференции приняли участие преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, эксперты в сфере богословия, философии, истории и педагогики

В Украинской Православной Церкви отмечают 200-летие Киевской духовной академии и 30-летие возрождения Киевских духовных школ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, 22 октября состоялась XI Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», посвященная двум юбилейным датам.

«Эти два юбилея являются выдающимися вехами в истории Киевских духовных школ. Пастыря Церкви должны отличать внутренняя готовность принести всю свою жизнь в жертву Богу. Сохранить готовность на всю жизнь - это настоящий подвиг, требующий и собственных усилий, и особой Божественной помощи», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ пожелал участникам и организаторам конференции «хранить в сердцах горение, которое побуждает к искреннему и открытому служению Богу».

В конференции приняли участие преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, эксперты в сфере богословия, философии, истории и педагогики.

Организатором конференции выступила Киевская духовная академия и семинария Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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