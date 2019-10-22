В Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы

В Сумах 22 октября верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по центральным улицам города с чудотворной Корсунской (Шпилевской) иконой Божией Матери «Прозренная».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.

За богослужением также молились участники двух крестных ходов: из Лебедина и из Шпилевки, посвященных 160-летию установления крестного хода с Корсунской-Шпилевской иконой Пресвятой Богородицы из Шпилевки в Спасо-Преображенский кафедральный собор и 100-летию проведения последнего такого крестного хода в 1919 году.

В торжествах приняли участие преподаватели и студенты Сумской духовной семинарии имени Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

Во время богослужения возносились молитвы о мире в Украине, о единстве Православия.

Православные считают Корсунскую чудотворную икону Небесной Покровительницей Сум.