Чумак: из ОП изъяли протоколы времен Майдана и Иловайской трагедии

Об этом в интервью "Цензор. НЕТ" заявил главный военный прокурор Виктор Чумак.

По его словам, после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что хочет поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайской трагедии, прокуратура изъяла документы оперативных совещаний.

"Я пришел и сказал, что мы будем это расследовать, поставил задачу перед процессуальными руководителями - и мы с ними согласовали план дополнительного расследования. Изъятие документов было одним из пунктов этого плана. На основании этих документов можно будет добыть другие факты или пересмотреть под другим углом имеющиеся", - отметил Чумак.

Он также добавил, что на сегодня в суде есть дело по агрессии Российской Федерации, в котором фигурируют только российские должностные лица.

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