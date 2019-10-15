Войти | Зарегистрироваться
11:32

вторник,
15 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

СМИ: Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по просьбе Луценко

15.10.2019 / 11:16
Бывший генпрокурор Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированного американского чиновника.

В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".

Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призывали Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.

Предыстория: 8 октября Луценко рассказал о своих встречах с Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест.

Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.

СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

Источник 

Луценко, Йованович, Парнас, Фруман
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 октября
14 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.