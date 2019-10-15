СМИ: Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по просьбе Луценко

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированного американского чиновника.

В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".

Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник или чиновники якобы призывали Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.

Предыстория: 8 октября Луценко рассказал о своих встречах с Джулиани. Во время одной из них, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест.

Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.

СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.

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